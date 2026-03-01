Пациентка саратовских врачей похудела на 20 кг ради успеха операции грыжи

В Саратовскую областную больницу обратилась пациентка с гигантской послеоперационной грыжей. Несколько предыдущих операций не дали результата, и хирурги решили проводить лечение в два этапа.

Во время первого вмешательства врачи обнаружили серьезный рубцово-спаечный процесс. «Сращения были настолько сильными, что пришлось удалить часть кишечника. Выполнять пластику брюшной стенки в такой ситуации было слишком рискованно», — объяснил хирург Тимур Корнилов.

После операции пациентке рекомендовали похудеть. Женщина изменила образ жизни и сбросила 20 килограммов.

На втором этапе медики применили современную методику TAR-сепарации. Это позволяет отделить тонкую фасцию от мышц, установить два сетчатых импланта и полностью восстановить функцию брюшной стенки.

TAR-пластика относится к новейшим малоинвазивным методам и дает возможность устранять даже те грыжи, которые раньше считались неоперабельными.

Алиса Эай