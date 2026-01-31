Калинин оценил темпы строительства ключевых объектов в Саратовской области

Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин поддержал поправки в бюджет Саратовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

При поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в регион поступили средства на реализацию инфраструктурных проектов в Саратове. Среди них – 1,5 млрд рублей на реконструкцию транспортной развязки в микрорайоне Стрелка, 226 млн рублей на ремонт автомобильных дорог во Фрунзенском районе. На создание новых парков и скверов в Саратове, а также на благоустройство Ленинского района заложено 500 млн и 295 млн рублей соответственно.

Предусмотрено финансирование для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Средства будут направлены на создание проекта и устройство аппаратно-программного комплекса для соблюдения общественного порядка и расследования правонарушений.

В Саратове и 15 районах области продолжится реализация депутатского проекта Вячеслава Володина по благоустройству территорий школ и детских садов. Дополнительные средства предусмотрены для проведения работ в Александрово-Гайском, Балаковском, Ивантеевском, Перелюбском, Романовском, Турковском районах.

Ряд направлений будет профинансирован по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Это снос аварийного жилья в Саратове и Энгельсе (82 млн рублей), расселение жилья в Вольском районе (17,3 млн рублей), продолжение озеленения областного центра (20 млн рублей).

«Основная часть регионального бюджета должна расходоваться на социальные нужды населения. Благоустройство и создание всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни наших соотечественников должно быть в приоритете. Отрадно видеть, что наш земляк Вячеслав Володин регулярно привлекает федеральные средства на реализацию запланированных проектов в родном регионе. Уверен, при грамотном руководстве губернатора Романа Бусаргина все инфраструктурные проекты в Саратовской области будут реализованы качественно и в срок», — отметил Вячеслав Калинин.