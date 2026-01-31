Расим Кузяхметов: До благословенного месяца Рамадан остаются считанные дни

До благословенного месяца Рамадан, в котором все мусульмане мира будут соблюдать Уразу, остаются считанные дни.

Для верующих это очень важный период в жизни — время духовного очищения, самосовершенствования, размышления над аятами Корана, поиска Милости и Прощения Всевышнего Аллаха, укрепления братских отношений и примирения.

Пророк Мухаммад ﷺ всегда с особым трепетом ждал наступления Рамадана и тщательно готовился к нему. В дни месяца Шаабан, предшествующий Рамадану, он соблюдал дополнительные посты и проводил время больше обычного в поклонении.

Об этих и многих других ценностях месяца Шаабан вчера напомнил мусульманам во время пятничной проповеди в Саратовской соборной мечети, а также призвал братьев уже сейчас настраивать себя к наступлению Священного месяца Рамадан, увеличивать зикры, больше читать Коран и создавать соответствующую атмосферу в своих семьях.