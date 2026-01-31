Общественник: Решение губернатора о сносе аварийного жилья в Саратове – забота о безопасности горожан

Член Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Иван Третьяков:

«Безусловно поддерживаю решение губернатора Романа Бусаргина о выделении 70 млн рублей на продолжение сноса аварийного жилья в Саратове. Это решение, прежде всего, вопрос безопасности и защиты человеческих жизней.

Люди наконец-то получают возможность покинуть ветхие, а подчас и опасные для жизни стены. А снос самих зданий окончательно снимает угрозу, которая годами висела над целыми кварталами.

А после этого, на безопасной и расчищенной земле, можно развивать городское пространство, как говорит губернатор, создавать скверы, парковки, иные полезные объекты инфраструктуры.

Безопасность людей — это первый и неоспоримый приоритет, и данное решение губернатора — конкретный шаг в этом направлении».