За неделю с гриппом и ОРВИ госпитализировали 153 саратовца

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 4510 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

Как сообщил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер, эпидпорог по совокупному населению остаётся ниже нормы на 4,5%.

Наибольшее снижение заболеваемости отмечается среди детей до 14 лет, тогда как среди подростков и взрослых (15+) зафиксирован рост на 15,1%. Общий показатель по области снизился на 0,5%.

Количество госпитализированных увеличилось на 11,7% — со 137 до 153 случаев за неделю. Медики продолжают мониторить эпидемиологическую ситуацию в регионе.