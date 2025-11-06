Калинин отметил важность принятых изменений в отношении Общественной палаты региона

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин отметил важность принятых изменений, касающихся процедуры выдвижения кандидатов в Общественную палату.

Саратовская облдума внесла изменения в закон «Об Общественной палате Саратовской области», законодательно закрепив перечень документов, обязательных для предоставления некоммерческими организациями при выдвижении кандидатов в состав совещательного органа.

Кроме того, законом устанавливается, что заявления и прилагаемые к ним документы, поступившие вне установленного срока или представленные не в полном объеме, рассматриваться не будут.

«Очень своевременное и нужное решение регионального парламента, касающееся формирования и деятельности Общественной палаты области. Необходимо установить четкий регламент уже на этапе формирования органа, утвердив сроки и перечень документации, представляемой кандидатами. Принятые поправки позволят избежать разночтений», – подчеркнул парламентарий.