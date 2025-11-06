Школьница из Саратова победила на вокальном конкурсе

Саратовская школьница одержала победу на Межрегиональном конкурсе эстрадного вокала «Пою с оркестром».

Конкурс, объединивший юных и талантливых исполнителей из девяти регионов Приволжского федерального округа, прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Саратовского филармонического общества

Ярослава Пугачева, учащаяся Детской музыкальной школы № 3 им. В.А. Каширина, стала единственным победителем от Саратова и удостоена диплома лауреата III степени.

Вокалистка занимается у педагога Екатерины Хмелевой, — сообщили в мэрии Саратова.

Ольга Сергеева