После обращения Николая Панкова гендиректор «Облводоресурса» выехал в Вольск

После обращения депутата Госдумы Николая Панкова восстановлено холодное водоснабжение в Шиханах.

Генеральный директор ГУП СО «Облводоресурс» Александр Казаков выехал в Вольск. Чтобы на месте проконтролировать завершение ремонтных работ и подачу воды жителям. Об этом сообщил телеграм-канал «Помощники Панкова».

Ранее Николай Панков призвал руководство «Облводоресурса» как можно скорее восстановить подачу воды в дома вольчан. По словам депутата, многие жители остаются без воды уже третьи сутки. И местная власть должна обеспечивать им подвоз воды.