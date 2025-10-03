В микрорайоне Комбайн появилась новая благоустроенная зона отдыха

В микрорайоне Комбайн Саратова завершилось создание новой зоны отдыха на месте расселенного дома. Проект реализован в рамках депутатской программы «Новые парки и скверы», инициированной председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Особенностью сквера стало активное участие местных жителей в его озеленении. По просьбе горожан в проекте предусмотрели участки для высадки собственных цветов. Жители микрорайона добавили к уже посаженным деревьям и кустарникам сирень, розы, пионы, тюльпаны и нарциссы.

Теперь новый сквер будет радовать жителей ароматами цветов с середины весны до поздней осени. Инициатива демонстрирует ответственное отношение саратовцев к благоустройству своей городской среды.

Алена Орешкина