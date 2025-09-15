Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы

«Мы за школу! Школе быть!», – с такими призывами неравнодушные горожане, выступающие за скорейшее начало строительства школы в п.Молодежный в Саратове, провели перформанс.

Выступающие недвусмысленно дали понять противникам проекта: школа должна быть построена именно в районе сквера «Территория детства». Они подчеркнули критичность ситуации, настаивая на том, что новая школа жизненно необходима для ликвидации дефицита мест и обеспечения качественного образования детей целого района.



Напомним, ранее группа противников строительства социального учреждения утверждала, что бесхозную территорию сквера необходимо оставить для выгула собак.