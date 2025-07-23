В Красном Куте завершилась летняя площадка для детей

Завершила работу недельная летняя детская площадка, организованная при Соборной мечети Красного Кута.

Как сообщили в ДУМСО, целью площадки было предоставление юным мусульманам возможности для углубленного изучения основ Ислама и приобретения практических навыков.

В течение недели дети активно осваивали учебный материал. Значительное внимание уделялось изучению Священного Корана. Многие ребята выучили наизусть суру «Аль-Фатиха» и «Аль-Кафирун».

Помимо этого, программа включала ознакомление с фундаментальными аспектами Ислама. Практические занятия были посвящены обучению правилам совершения омовения и методике выполнения намаза.

Заключительный день работы площадки был посвящен подведению итогов и демонстрации приобретенных знаний. В рамках итогового мероприятия состоялся конкурс чтецов Корана, где его участники декламировали выученные аяты. Также была проведена викторина, позволившая оценить уровень усвоения материала по пройденным темам.

По завершении конкурса всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Кульминацией летней программы стала организованная поездка в город Пензу. В рамках этой поездки дети посетили городской океанариум, где ознакомились с многообразием морских обитателей, а также зоопарк.

Как отмечают организаторы, проведенная летняя площадка расширила знания ее участников в области исламской культуры и религии, а также способствовала развитию их способностей и навыков, которые ребята будут применять в жизни.