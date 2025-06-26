Калинин пригласил саратовцев на концерт ко Дню ветерана боевых действий

1 июля в России будет отмечаться День ветерана боевых действий. В канун этой памятной даты депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин пригласил всех ветеранов на концерт.

Мероприятие пройдет 26 июня, в 16 ч. 00 мин., в концертном зале Саратовской областной научной библиотеки. Организаторами выступают комитет по делам ветеранов Саратовской областной думы, Саратовская областная универсальная научная библиотека и Медиахолдинг «Ветеранские вести».

Для вас выступят с лучшими творческими номерами авторы и исполнители Саратовской области.

«Дорогие ветераны, приглашаем вас на торжественный концерт, посвящённый нашему празднику, Дню ветерана боевых действий! Вы защищали наше Отечество, боролись с терроризмом, не жалея собственных жизней! Мы помним и чтим беспримерный подвиг настоящих героев, чьё мужество и самоотверженность, вопреки всем обстоятельствам, неизменно приводили нашу страну к победе!» — подчеркнул Вячеслав Калинин.