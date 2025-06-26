В Саратове примут новые меры поддержки участников СВО и многодетных семей

Депутаты Саратовской облдумы на заседании профильного комитета рассмотрели 2 пакета поправок в региональное земельное законодательство:

Предлагается установить, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть повторно предоставлены в собственность бесплатно гражданам, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами РФ за заслуги на специальной военной операции (военнослужащие, включая уволенных в запас, сотрудники Национальной гвардии РФ, добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, и пр.), а в случае их гибели – членам их семьи, если ранее выданная земля стала непригодной к использованию из-за боевых действий или чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Второй законопроект расширяет возможности для многодетных семей. Его внес губернатор Роман Бусаргин. Изменения касаются предоставления гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Для таких семей, желающих получить денежную выплату взамен земли, предлагается снять критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий.

«Очень важные законодательные инициативы, позволяющие расширить перечень предоставляемых региональных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их родственников, а также для многодетных семей региона. Уверен, все фракции регионального парламента поддержат предлагаемые поправки в действующее законодательство», — отметил депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.