Мария Усова пригласила саратовцев к участию в премии «Мы вместе»

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения ЕР», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова отметила вклад волонтёров в поддержку фронта и пригласила к участию в премии «Мы вместе»:

— В очередной раз хочу отметить работу волонтёров, которые ежедневно оказывают помощь фронту. Среди них – активисты Женского движения Единой России, с кем находимся на постоянной связи, обсуждаем формирование и доставку очередного гуманитарного груза для наших ребят в зоне СВО и жителей приграничных территорий.

Не случайно развитие добровольческого движения является одним из ключевых направлений деятельности «Единой России». Практически каждый месяц на площадке областной Думы награждают представителей волонтёрских движений. И это лучшая оценка их деятельности, за счёт подобной популяризации волонтёров становится всё больше.

Поддержка добровольческого движения активно ведётся и на федеральном уровне – партия «Единая Россия» принимает участие в международном проекте «Мы вместе», который объединяет волонтёров из разных стран мира. Ежегодно проводится одноимённая премия, которая вручается лидерам социальных изменений среди НКО, волонтёров, бизнеса и журналистов. Участвуют в нём и мои однопартийцы, а также сторонники «Единой России».

В этом году оргкомитетом уже получено около 40 тысяч заявок из 130 стран, лидерами по количеству заявок являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа.

Заявки на участие в пятом сезоне Международной премии подаются на сайте премия.мывместе.рф, приём продлён до 30 июня 2025 года.