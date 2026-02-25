Общественная палата Саратова поддержала кандидатуру Молчанова на пост главы города

Члены Общественной палаты города Саратова единогласно поддержали инициативу губернатора области Романа Бусаргина о назначении Игоря Молчанова исполняющим полномочия главы администрации Саратова.

Об этом стало известно по итогам консультаций, в ходе которых представители общественности высоко оценили профессиональные качества кандидата.

Ключевым аргументом в пользу назначения стал богатый управленческий опыт Игоря Молчанова, который на протяжении многих лет возглавлял администрации трех районов Саратова — Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского.

Член Общественной палаты Айса Акчурин отметил, что городу нужен руководитель, знающий ситуацию на местах:

«Игорь Александрович Молчанов — именно такой человек. За его плечами — руководство тремя районными администрациями. Он прошёл путь, который дал ему глубокое понимание реальных проблем горожан и механизмов их решения. Уверен — Саратов в надёжных руках».

Поддержал коллегу и Алексей Прокаев, подчеркнувший преемственность власти и профессионализм кандидата. По его словам, предыдущий глава города Михаил Исаев, который переходит на работу в областное правительство, также предложил кандидатуру Молчанова.

«Считаю это решение абсолютно правильным. Молчанов — опытный управленец, который детально знает, чем живёт областной центр. Он понимает, что нужно делать, чтобы Саратов продолжал развиваться. Такой человек во главе города — это стабильность и уверенное движение вперёд», — заявил Прокаев.

