ОАО «РЖД» и СГЮА договорились о сотрудничестве при подготовке транспортных юристов

Сегодня ОАО «РЖД» в лице Приволжской магистрали заключило соглашение о сотрудничестве с Саратовской государственной юридической академией в рамках реализации магистерской программы «Транспортный юрист».

Церемония подписания состоялась в рамках Саратовского юридического форума «Современная правовая система России: наследие Победы и взгляд в будущее».

В соответствии с соглашением академия будет готовить высококвалифицированных юристов для железнодорожной отрасли с применением практико-ориентированных образовательных технологий. В дальнейшем выпускники программы будут рассматриваться в приоритетном порядке при трудоустройстве в подразделения ОАО «РЖД».

Кроме того, железнодорожники будут приглашать студентов на экскурсии по своим предприятиям, а также проводить различные лекции и мастер-классы для углубленного изучения специализированных аспектов железнодорожной отрасли. Такой подход позволит закрепить теоретические знания студентов и сформировать практические навыки для работы в сфере транспортного права.

– Реализуя наше тесное взаимодействие с Саратовской государственной юридической академией, мы с большим интересом восприняли инициативу вуза по созданию новой магистерской программы «Транспортный юрист», – подчеркнул Сергей Альмеев. – Подписанное соглашение позволит выпускникам академии получать углубленные знания по специфике функционирования транспорта, а работодателям транспортного сообщества – высококвалифицированные кадры.