Туриста из Саратовской области спасли со скалы в Геленджике

В Геленджике спасатели эвакуировали туриста из Саратовской области, который застрял на 60-метровой высоте у поселка Джанхот. Мужчина гулял с семьей и решил подняться по скале, но из-за сыпучего грунта потерял возможность двигаться.

Как сообщают спасатели, турист держался на скале одной рукой, когда поступил тревожный вызов. Специалисты оперативно прибыли на место, поднялись с альпинистским снаряжением и благополучно спустили мужчину. Медицинская помощь не потребовалась — турист отделался испугом.

Инцидент произошел из-за недооценки опасности скалолазания без proper подготовки. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха в горной местности.