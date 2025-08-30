В сквере на улице Прессовая продолжается благоустройство

Подрядной организацией выполнена планировка территории, произведено устройство дренажной системы.

Как сообщил в своем ТГ-канале мэр Саратова Михаил Исаев, на следующей неделе земляные работы будут завершены, после чего специалисты приступят к монтажу бортового камня для устройства тропиночной сети и площадок.

Параллельно начнется прокладка линий электроосвещения и системы автоматического полива.

Напомним, после окончания реконструкции на обновленной территории появятся современная детская и спортивная площадки, будут установлены тренажеры и теннисные столы.

Руководителю МБУ «Садово-парковое» поставлена задача обеспечить строгий контроль за качеством и соблюдением графика работ.