Саратовцев предупредили о новой схеме интернет-мошенников, атакующих будущих водителей

В Саратовской области участились случаи мошенничества, нацеленные на учеников автошкол.

Злоумышленники представляются сотрудниками учебного заведения и под предлогом записи на занятие или подтверждения экзамена просят назвать код авторизации. Получив доступ, они имитируют взлом и, привлекая сообщников, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, убеждают жертв «спасти деньги» или «помочь в расследовании».

Для сбора данных о будущих водителях преступники используют открытые соцсети, чаты учеников и публичные группы автошкол. Также создаются фишинговые сайты и телеграм-каналы, предлагающие «льготные места» за предоплату на карты физических лиц.

Полиция напоминает основные правила защиты: никогда не сообщайте коды и пароли незнакомцам, блокируйте подозрительные контакты и предупреждайте друзей о новых схемах обмана.

Алиса Эай