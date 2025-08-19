Калинин высказался об организации платных парковок в Саратове

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул важность правильного подхода к организации платных парковок в Саратове. По мнению главы региона, это не способ заработка, а инструмент для улучшения транспортной ситуации.

Роман Бусаргин отметил, что сейчас в городе работает 260 платных парковочных площадок, в планах – расширение зоны на 8 улиц. При этом власти обещают сохранить бесплатные альтернативы на освободившихся территориях.

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, полковник запаса Вячеслав Калинин также высказался об организации в областном центре платных парковок.

«Абсолютно согласен с Романом Викторовичем. Платные парковки не просто помогают наполнять местный бюджет. Система платных парковок в центре Саратова была реализована только с целью улучшения дорожной ситуации, уменьшения числа дорожно-транспортных средств, а также возможности для беспрепятственной работы коммунальных служб. Следует признать, что организация платной парковки нуждается в доработке. Не все граждане понимают, как воспользоваться платной парковкой, как оплатить, на сколько можно оставить свой автомобиль на парковке. Задача региональных и местных властей усовершенствовать организацию работы платных парковок, а не гнаться за прибылью», — подчеркнул Калинин.