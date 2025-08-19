МЧС тушили пожар в бильярдном клубе поселка Юбилейный

Сегодня утром в бильярдном клубе «Барс», расположенном в подвале торгового центра «Квадро» на улице Усть-Курдюмская, 5, произошло возгорание. По данным МЧС, сигнал о пожаре поступил около 9:00.

На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарные бригады. Спасателям удалось эвакуировать пять человек с верхних этажей здания и полностью ликвидировать возгорание на площади 5 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалисты приступили к выяснению причин пожара. В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможные нарушения правил пожарной безопасности.