Калинин заявил о важности развития общественного транспорта региона

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин высказался о важности развития общественного транспорта в регионе.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Глава региона подчеркнул, что транспортный комплекс – это огромный механизм, который объединяет тысячи людей, каждый из которых вносит свой вклад в общее дело – от водителя до механика и диспетчера.

«Благодаря слаженной работе тысяч работников транспортного обеспечения жители Саратова и области могут пользоваться комфортным общественным транспортом. Правительством региона совместно с транспортными компаниями делается всё, чтобы развивать общественный транспорт области, выводя его на новый качественный уровень», — прокомментировал региональный депутат.