Власти Петровска зафиксировали рекордно низкий паводок

Глава Петровского района Максим Калядин в своём телеграм-канале обратил внимание на аномально низкое половодье.

Уровень воды в Медведице достиг 44 см и перестал расти — это даже ниже прошлогодних 48 см.

По словам чиновника, специалисты объясняют это малым промерзанием почвы. К концу зимы оно не превышало 10 см, поэтому талые воды ушли в землю, не дав рекам разлиться, несмотря на высокий снежный покров.

В районе были готовы к любому сценарию: подготовили 12 плавсредств для 6 лодочных переправ и 2 пункта временного размещения. Однако в этом году они не потребовались.

Ольга Сергеева