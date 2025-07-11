Кандидатуру Васильевой согласовали с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка

На пост детского омбудсмена в Саратовской области предложили Юлию Васильеву.

Группа депутатов Саратовской областной Думы выдвинула кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Ею стала Юлия Васильева. Ее кандидатура согласована с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

С 2024 года Юлия Васильева работала уполномоченным представителем Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, обеспечивающим координацию деятельности по вопросам оказания консультационной и организационной помощи по развитию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в новых регионах РФ. До этого времени возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних и их прав при Правительстве Саратовской области.

Вопрос о кандидатуре Юлии Васильевой планируется рассмотреть на заседании комитета областной Думы по социальной политике.

Об этом сообщает облдума.