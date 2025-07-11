Саратовцам рассказали об опасности теплового удара

Тепловой удар часто путают с солнечным — который возникает из-за воздействия солнечных лучей на голову. Но это не одно и то же.
Тепловой удар — результат перегрева. Об этом напоминают врачи.
Где можно получить тепловой удар
Ребенок любого возраста может получить его независимо от времени года:
— в теплице
— в сауне или бане
— в ванной
— в душевой кабине
— на мастер-классе в пекарне или гончарной мастерской
— на экскурсии в оранжерее
— в закрытой кабине колеса обозрения
— на тренировке на улице в жару
— на пляже, даже в головном уборе
— в закрытой машине
Симптомы теплового удара
— капризы
— жалобы на шум в ушах и головную боль
— шатающаяся походка
— вялость
— одышка
— учащенный пульс
— покраснение или бледность кожи
— сухость во рту
— тошнота или рвота
— температура
Если у ребенка симптомы теплового удара, вызывайте скорую помощь.