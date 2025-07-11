Саратовцам рассказали об опасности теплового удара

Тепловой удар часто путают с солнечным — который возникает из-за воздействия солнечных лучей на голову. Но это не одно и то же.

Тепловой удар — результат перегрева. Об этом напоминают врачи.

Где можно получить тепловой удар

Ребенок любого возраста может получить его независимо от времени года:

— в теплице

— в сауне или бане

— в ванной

— в душевой кабине

— на мастер-классе в пекарне или гончарной мастерской

— на экскурсии в оранжерее

— в закрытой кабине колеса обозрения

— на тренировке на улице в жару

— на пляже, даже в головном уборе

— в закрытой машине

Симптомы теплового удара

— капризы

— жалобы на шум в ушах и головную боль

— шатающаяся походка

— вялость

— одышка

— учащенный пульс

— покраснение или бледность кожи

— сухость во рту

— тошнота или рвота

— температура

Если у ребенка симптомы теплового удара, вызывайте скорую помощь.