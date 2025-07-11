Законопроект о сохранении лесов принят в первом чтении Госдумой

В первом чтении принят законопроект, который устанавливает более строгие правила использования лесных земель для строительства гидротехнических сооружений.

Эти участки запрещается передавать физическим лицам.

Предоставлять лесные земли в таких целях будут, только если это предусмотрено документами территориального планирования.

Их нельзя будет переводить в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Сейчас этот перевод является лазейкой, для того чтобы использовать лесные участки в коммерческих целях, например при строительстве баз отдыха.