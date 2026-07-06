Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

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Среди новинок онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

Поклонников остросюжетной франшизы из линейки Wink Originals в июле ждет развязка сериала «После Фишера. Инквизитор»(18+): выходят финальные эпизоды детективного триллер с Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман в главных ролях.

Сразу два документальных проекта помогут раскрыть культурный код разных регионов России. «Камчатский блюз» (18+) — документальный сериал о культурно-социальном развитии Камчатки. Жизнь на полуострове показана через призму творческого пути знаковых деятелей искусств: музыкантов Алексея Лысикова и Ксении Федуловой, художников Вадима Санакоева и Кирилла Килпалинина и хореографа Александра Гиля.

Сериал «Русские усадьбы» (16+) в восьми эпизодах рассказывает о людях, которые спасают исторические усадьбы от забвения и превращают их в живые пространства.

Сразу несколько новинок увидят поклонники телевизионных сериалов. Так, 1 июля на Wink выходит первый сезон проекта телеканала ТНТ «Нейровася» (16+). Полицейский старой закалки получает необычного напарника — нейросеть, установленную прямо в его мозг. Вместе они раскрывают запутанные преступления, постоянно попадая в забавные ситуации.

Также в июле состоится премьера пятого сезона популярного сериала Пятого канала — «Пилигрим» (18+). Героям предстоит остановить диверсию и масштабную катастрофу. Первую серию Wink покажет 5 июля.

Ну и конечно, в самый разгар летних каникул нельзя обойтись без мультновинок. Юных зрителей ждут две премьеры с любимыми героями — дальневосточными зверятами Лео и Тигом. В полнометражном продолжения популярного российского анимационного сериала «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+) они отправятся в путешествие к удивительному озеру, преодолевая опасности и открывая для себя природные чудеса России.

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