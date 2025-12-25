Саратовские энергетики оперативно восстановили работу ТЭЦ-5

Саратовский филиал «Т Плюс» устранил неполадки на ТЭЦ-5, восстановив штатную работу энергооборудования и температуру в тепломагистрали № 1.

Снижение температуры горячей воды, как уточнили в компании, было кратковременным.

Циркуляция в системе не прерывалась, а температура в квартирах не выходила за рамки нормативов. К 15:00 станция вышла на плановый режим. Для полного восстановления подачи тепла потребуется несколько часов — скорость зависит от удалённости дома от ТЭЦ и состояния внутридомовых сетей.

Ранее утром компания сообщила о проблемах с теплоснабжением части районов города.

Ольга Сергеева