Саратовские энергетики оперативно восстановили работу ТЭЦ-5

Саратовский филиал «Т Плюс» устранил неполадки на ТЭЦ-5, восстановив штатную работу энергооборудования и температуру в тепломагистрали № 1.
Снижение температуры горячей воды, как уточнили в компании, было кратковременным.
Циркуляция в системе не прерывалась, а температура в квартирах не выходила за рамки нормативов. К 15:00 станция вышла на плановый режим. Для полного восстановления подачи тепла потребуется несколько часов — скорость зависит от удалённости дома от ТЭЦ и состояния внутридомовых сетей.
Ранее утром компания сообщила о проблемах с теплоснабжением части районов города.
Ольга Сергеева