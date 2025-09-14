Память легендарного Чапаева почтили на Волге у Саратова

Всероссийский патриотический час «Венок памяти» прошел в Саратове.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области, Региональное отделение «Российского Союза ветеранов» посвятило мероприятие 106-й годовщине со дня гибели участника Первой мировой войны и Гражданской войны Василия Чапаева и 101-й годовщине со дня рождения его племянника, Героя Великой Отечественной войны, выпускника Саратовского танкового училища Валентина Чапаева.

Почетным гостем памятного патриотического часа стала Марина Чапаева, внучатая племянница легендарного комдива Василия Чапаева. Участники почтили память героев минутой молчания под удары метронома. Мероприятие завершилось спуском венков и цветов на Волгу под ревун теплохода и исполнением любимой песни Василия Ивановича «Чёрный ворон».

Наталья Мерайеф