Казаки и школьники Саратова собрали груз для бойцов отряда «Ермак»

Представители Окружного казачьего общества Саратовской области вместе с учащимися городских школ сформировали и подготовили к отправке очередную партию гуманитарной помощи.

Груз предназначен для бойцов казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак». В состав помощи вошли тёплые вещи, продукты длительного хранения, а также необходимые в полевых условиях инструменты и снаряжение. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

Совместная акция казаков и школьников — ещё один пример единства тыла и фронта, а также вклада подрастающего поколения в поддержку тех, кто выполняет боевые задачи.

Ольга Сергеева