Мария Усова: Обязательно приму участие в «Диктанте Победы»

Международная акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля уже в 8 раз!

Планирую принять в ней участие вместе с «Женским движением Единой России», активисты которого традиционно проходят тестирование и показывают высокие результаты.

Участвовать в акции можно как онлайн, так и в оффлайн формате. В этом году ожидается рекордное количество площадок — более 36 тысяч. За время проведения акции их число выросло в 27 раз, а география написания диктанта расширилась далеко за пределы России. Всё это говорит о высоком интересе людей к нашей истории.

Попробовать свои силы в написании диктанта может каждый. А для школьников это ещё и возможность получить льготы при поступлении в вузы. Главное — правильно справиться со всеми заданиями. До встречи на «Диктанте Победы»!