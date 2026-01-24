Каждый десятый проверенный саратовец оказался уклоняющимся от армии «новым россиянином»

В Саратове прошли рейды по выявлению бывших мигрантов с российским гражданством, уклоняющихся от воинского учета.

Как сообщили в военном следственном отделе СК РФ по местному гарнизону, проверки проводились совместно с военкоматом, военной полицией и ГИБДД у стадиона «Авангард».

Было проверено свыше 300 человек, более 30 из них получили повестки для явки в военкомат. В ведомстве отметили, что рейды носят профилактический характер и способствуют увеличению числа добровольно встающих на учет. Граждане, родившиеся в России, не проверялись.

В 2025 году проведено более 25 таких рейдов, вручено свыше 500 повесток. Работа будет продолжена и в 2026 году.

Ольга Сергеева