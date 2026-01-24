В Балакове произошло возгорание нового троллейбуса «Адмирал»

На улице Трнавской в 7-м микрорайоне произошло возгорание пассажирского автобуса марки «Адмирал».

На место происхождения незамедлительно выехали пожарные расчёты. Открытое пламя ликвидировали спасатели. По предварительной информации, в момент происшествия автобус был пуст, поэтому никто не пострадал.

После полного тушения пожара специалисты эксперты приступили у выяснению причин возгорания и оценки причинённого ущерба. Об этом сообщает администрация Балаковского муниципального района.

Напомним, «Адмиралы» поступили в Балаково не так давно и активно используются для пассажирских пеервозок.

Ольга Сергеева