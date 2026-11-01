Каждый десятый житель региона сегодня является самозанятым

В Саратовской области число самозанятых превысило 220 тысяч человек.

За шесть лет действия режима НПД их совокупный доход составил более 106 млрд рублей, в бюджет уплачено свыше 4,2 млрд. Популярность объясняется простотой: регистрация занимает минуты, отчётность не нужна, налог считается автоматически в приложении «Мой налог» — 4% с физлиц и 6% с юрлиц и ИП.

Самозанятые работают в самых разных сферах — от услуг и авторского производства до грузоперевозок. Режим доступен физлицам и ИП без наёмных работников с доходом до 2,4 млн рублей в год; подробности — на сайте ФНС.