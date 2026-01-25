Каждый второй мужчина-саратовец набирает лишний вес к 35 годам

В Саратовской области зафиксирован значительный рост числа жителей с избыточным весом.

Как подчеркнула руководитель Областного эндокринологического центра, профессор Марина Куницына, понятия «здоровое ожирение» не существует.

По статистике, уже к 35 годам каждый второй мужчина в регионе имеет лишний вес или страдает ожирением. Схожая тенденция наблюдается у женщин после 55 лет. Это состояние является серьёзным фактором риска для развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, онкологии и других проблем со здоровьем.

Эксперт обратила особое внимание на важность качества питания, отметив, что для здоровья критически важен не только объём, но и состав потребляемой пищи.

Алиса Эай