В Саратове умер автор книги о тайнах ареста Гиммлера

На 97-м году жизни скончался известный саратовский журналист и писатель Александр Симонов.

Автор книги «Сидоров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста» ушёл из жизни 24 января.

Александр Иванович родился в 1929 году в городе Балаково. После окончания филологического факультета СГУ он посвятил себя журналистике, работая в таких изданиях, как «Коммунист» и «Пензенская правда», где прошёл путь до заместителя главного редактора. Помимо работы в печати, он вёл активную общественную деятельность и семинары для молодых журналистов.

Саратовское отделение Союза журналистов России выразило соболезнования семье и коллегам.

Гражданская панихида состоится в понедельник 26 января в 12:00 в ритуальном зале на Астраханской улице в Саратове.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» присоединяется к соболезнованиям коллег и родных покойного.

Ольга Сергеева