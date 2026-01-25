В Саратовском ТЮЗе в январе сыграли «Достоевский. Бунт»

На Малой сцене Саратовского ТЮЗа 21 и 22 января состоялась премьера спектакля «Достоевский. Бунт».

Постановка по избранным главам романа «Братья Карамазовы» стала результатом работы студентов 3-го курса театрального института СГК.

Постановку осуществил режиссёр Олег Загуменнов. В спектакле его студенческой мастерской исследуется сложнейший диалог двух братьев Карамазовых о вечных вопросах бытия.

Как пояснили в театре, лаконичное оформление сцены создаёт вневременное пространство для главного вопроса: «Стоит ли хоть что-то в мире слезинки ребенка?».

Ольга Сергеева