Кинопрограмма к памяти Олега Табакова стартовала в Саратове

23 сентября в 17:00 в Малом зале Дома кино (ул. Октябрьская, 43) в рамках проекта «Саратовские страдания» состоится специальный кинопоказ. Будет представлена лента «Дорога к Сталинграду» (2005 г.) режиссера Марины Цурцумия.

Фильм рассказывает о маршруте военно-санитарного поезда №87, которым командовал отец народного артиста СССР Олега Табакова — капитан медицинской службы Павел Кондратьевич Табаков. Для съемок был воссоздан специальный состав, повторивший путь от Саратова до Эльтона. В основу картины легли личные воспоминания Олега Табакова о поездке по этому маршруту в 1943 году и свидетельства участников Сталинградской битвы.

После показа зрителей ждет дискуссия с участием режиссера и кинокритика Вячеслава Шмырова (в онлайн-формате). Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры области.