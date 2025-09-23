В Саратове завели уголовное дело после экстремистских высказываний выступающих против новой школы провокаторов

В Саратове противник строительства новой школы в Ленинском районе стал фигурантом дела об экстремизме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен комментарий с призывом совершения противоправных действий в отношении представителей силовых структур.

По итогам оперативных мероприятий, которые полицейские проводили совместно с сотрудниками УФСБ региона, личность мужчины была установлена. Им оказался 44-летний ранее не судимый саратовец.

«Гражданин дал признательные показания и раскаялся в содеянном», – отметили в ГУ МВД.

Ему может грозить до 4-х лет лишения свободы.

По информации компетентного источника, злоумышленником оказался один из противников строительства современной школы в микрорайоне Молодежный Александр Волков. А свой незаконный призыв он разместил в чате телеграм-канала «Территория детства», который ведут активисты. По некоторым данным, этот канал создавался по инициативе журналистки Елены Налимовой, якобы она до сих пор остается одним из его администраторов.

Ее сейчас проверяют на предмет связи с иноагентскими организациями.

Напомним, в Ленинском районе ведется активная подготовка к строительству современной школы на 1100 мест. С ее появлением будет решена проблема с перегруженностью близлежащих школ и их переходом на обучение в одну смену. Однако группа граждан, часть из которых, как выяснилось, не проживает в микрорайоне, выступили против строительства школы. Формальным поводом стал выбор места – неиспользуемая часть парка «Территория детства», по признанию местных жителей, оно пользовалось популярностью у владельцев собак для выгула своих питомцев. При этом историческую часть парка намерены развивать, в этом году там устанавливали систему автополива, в следующем запланировано общее благоустройство и обновление игровых площадок.

С требованием о строительстве новой школы к властям обращались местные жители, передав свыше 10 тысяч подписей. Сбор подписей продолжается до сих пор, по словам сторонников школы, собрано суммарно свыше 20 тысяч подписей. Новой школе решено присвоить имя героев СВО. Во дворе образовательного учреждения будет создано большое спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей района.