Киркоров может лишиться земельного участка за 12 млн по инициативе бизнесмена из Саратова

Саратовский бизнесмен инициировал проверку элитной недвижимости Филиппа Киркорова.

Земельный актив популярного российского артиста может отойти в публичное пользование. Речь идет об участке на берегу Москвы-реки, оценочная стоимость которого приближается к 12 миллионам долларов. Выяснилось, что эта территория, согласно документам, относится к местам общего пользования и не может находиться в частных руках.

Юридический процесс запустил известный своими судебными тяжбами со «звездой» выходец из Балакова Саратовской области предприниматель Глеб Рыськов. После того как информация о нарушениях подтвердилась, Рыськов направил требование проверить порядка пятидесяти других наделов в этом же районе.

В надзорных мероприятиях планируется задействовать специалистов Росреестра, а также представителей природоохранных ведомств.

Если факты незаконного владения подтвердятся, собственникам грозят штрафные санкции и принудительный демонтаж возведенных на спорных участках строений.