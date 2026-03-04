В клинике доктора Парамонова на операции умерла беременная женщина

Смерть пациентки во время простой гинекологической процедуры расследуют в Саратове.

Трагический инцидент произошел в одной из частных клиник Саратова в конце января 2026 года.

Как сообщает «КП Саратов», гибель беременной женщины произошла во время хирургического вмешательства. Обстоятельства случившегося долгое время тщательно скрывались.

Пациентка, находившаяся в состоянии беременности, обратилась за медицинской помощью в клинику доктора Парамонова. После осмотра ей поставили диагноз «замершая беременность» и в тот же день провели оперативное вмешательство. Однако в ходе обычной процедуры женщина скончалась. Отмечается, что у погибшей остался несовершеннолетний ребенок.

По информации собеседника издания, медики выполняли вакуум-аспирацию эндометрия — стандартную манипуляцию по удалению продуктов зачатия.

Как отмечают эксперты, подобные операции при наличии необходимого оснащения и квалифицированных кадров имеют самый минимальный риск летального исхода. Стандартная процедура занимает около четверти часа и не относится к разряду сложных.

После происшествия в клинике Парамонова следственные органы инициировали доследственную проверку, итогом которой стало возбуждение уголовного производства по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится в активной фазе.

В открытых источниках указывается, что основатель клиники Виктор Парамонов является обладателем ряда академических званий, которые присвоены ему… общественными организациями.

Ольга Сергеева