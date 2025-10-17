Кирпичный дом рядом с рынком в Саратове оценили в 55 миллионов рублей

В Саратове дом рядом с Сенным рынком был включён в список элитной жилой недвижимости.

По информации риелторов, двухэтажный кирпичный коттедж, площадью свыше 321 квадратного метра, расположен на улице Большая Садовая и оценён в 55 миллионов рублей.

Участок составляет 6,6 сотки и включает крытый бассейн с подогревом и системой фильтрации. В непосредственной близости находятся лицей, школа, детские сады, кафе и рестораны.

Продавцы отмечают, что этот дом идеально подходит для большой семьи, обеспечивая комфорт и возможность отдыха от городской суеты.

Ольга Сергеева