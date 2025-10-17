С фронтов СВО не вернулись живыми пять бойцов из Саратовской области

В зоне специальной военной операции погибли еще пятеро военнослужащих, призванных с территории Саратовской области.

Соответствующая информация была распространена администрациями муниципальных районов.

Ранее уже сообщалось о гибели жителей Вольского района Алексея Кочеткова и Валерия Дрягина. К числу погибших также добавились уроженцы Энгельсского района Сергей Пашкин и Константин Корнейчук, а также житель Базарно-Карабулакского района Артем Складанов.

Губернатор региона Роман Бусаргин, а также главы соответствующих муниципалитетов направили родным и близким погибших военнослужащих слова поддержки и соболезнования.

СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте не разглашается властями РФ.

Ольга Сергеева