Саратовцам пообещали дождливую туманную пятницу и +12 градусов

В пятницу 17 октября погодные условия в Саратовской области будут определяться циклональным характером.

Синоптики регионального управления МЧС прогнозируют преобладание облачной погоды, которая будет периодически сменяться прояснениями.

Столбики термометров в течение дня покажут от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Значительным фактором станет усиление ветра. Его порывы, особенно в дневные часы, могут достигать 13 м/с. Преобладающим направлением будет западное и юго-западное.

Местами по региону пройдут кратковременные дожди. Утром водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными: ожидается образование тумана, который может снизить видимость на дорогах до 500 метров и менее. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ольга Сергеева