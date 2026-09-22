В ПИУ РАНХиГС — первый выпуск аспирантов по новым федеральным стандартам

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В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС завершили обучение аспиранты специальности «Публично-правовые (государственно-правовые) науки». Этот набор стал первым, кто прошёл подготовку в рамках новых Федеральных государственных требований.

Итоговую аттестацию, показавшую высокий уровень научной подготовки, успешно прошли Иван Весёлый (научный руководитель — доктор юридических наук М.В. Пресняков), Хамзат Муртазаев (научный руководитель — доктор юридических наук, профессор Д.С. Велиева), Антон Шувакин (научный руководитель — доктор юридических наук, профессор Э.Г. Липатов).

Темы представленных работ отражали актуальные вызовы публично-правовой науки: от трансформации институтов гражданского общества до новых подходов к реализации социальной политики в меняющихся правовых реалиях. Работы отличались глубокой проработкой нормативной базы, анализом судебной и административной практики, а также аргументированной авторской позицией.

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