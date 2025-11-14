Количество фальшивых денег в Саратовской области за год сократилось втрое

В Саратовской области зафиксировано значительное снижение количества выявленных поддельных денежных знаков.

Согласно данным регионального отделения Банка России, в третьем квартале 2025 года обнаружено лишь 8 фальшивых купюр.

Структура изъятых подделок представлена тремя банкнотами номиналом 5000 рублей, тремя тысячерублевыми и двумя пятисотрублевыми купюрами.

Показатель существенно ниже результатов прошлого года: за аналогичный период 2024 года было выявлено 22 фальшивые банкноты, причем 16 из них составляли пятитысячные купюры.

Эта тенденция напрямую связана с сокращением использования наличности среди россиян, которые в основном расплачиваются картами и онлайн.

Ольга Сергеева