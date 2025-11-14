У торговцев на улицах Саратова изъяли весы

На незаконных торговых точках изъято весовое оборудование.

Как сообщает мэрия Саратова, КМК администрации совместно с органами полиции проведен рейд на предмет выявления и пресечения фактов незаконной уличной торговли.

В ходе очередного обследования по ул. Барнаульская, ул. Пензенская и другим адресам по фактам торговли в неустановленных для этого местах, а также сброса мусора вблизи торговых точек в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

Вместе с тем, по инициативе КМК администрации органами полиции проведено изъятие весового оборудования.

Напомним, приобретение и употребление несертифицированной продукции «с рук» может представлять опасность для здоровья.

Ольга Сергеева