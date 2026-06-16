В Саратовской области появится сыр с чернилами каракатицы и трюфелем

В регионе зафиксирован значительный рост производства молочной продукции.

По данным, предоставленным первым заместителем министра сельского хозяйства Маратом Алимбековым, в первом квартале 2026 года объемы выпуска сливочного масла увеличились на 40%, творога — на 44%, а сыров — на 70%.

Кроме того, по итогам 2025 года производство сметаны в области выросло на 26%, что стало лучшим показателем в Приволжском Федеральном округе. В среднем, ежемесячно на предприятиях региона производится:

1400 тонн молока

170 тонн сливочного масла

850 тонн кисломолочных продуктов

20 тонн сыров

110 тонн сухого молока.

Местные производители не боятся экспериментировать с новыми продуктами. Например, на микропроизводстве в Энгельсе создается более 60 видов сыра, и недавно была изготовлена пробная партия сыра с чернилами каракатицы и трюфелем. Этот продукт должен созреть к декабрю и новогодним праздникам.

Рост производства молочной продукции в Саратовской области свидетельствует о позитивных тенденциях в агропромышленном комплексе региона и его способности адаптироваться к современным требованиям рынка.

Ольга Сергеева