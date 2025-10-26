Коллективы Национально-культурного центра «Кавказ» выступили с отчетным концертом

В Саратове на площадке Городского дома культуры национального творчества состоялся отчетный концерт творческих коллективов Национально-культурного центра «Кавказ».

Как сообщили в министерстве внутренней политики региона, концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На сцене выступили образцовые коллективы: хореографический ансамбль «Единство», вокальный ансамбль народной песни «Голоса России» и хореографический ансамбль кавказского танца «Ритмы гор».

Все коллективы блестяще подтвердили звания «Образцовый коллектив». Аттестационная комиссия в составе 4 человек, дала самую высокую оценку концерту, поблагодарив всех за многонациональное виртуозное сценическое мастерство .

Напомним, национально-культурный центр закавказских народов «Кавказ» на протяжении многих лет реализует на территории области мероприятия различного формата, которые способствуют развитию межнационального диалога среди представителей различных национальностей, проживающих на территории области.

В период проведения специальной военной операции вокальные и хореографические коллективы организации неоднократно выступали с концертами перед военнослужащими и членами их семей, в том числе в военных частях, госпиталях, центрах мобилизации. Серия концертов прошла также в муниципальных районах области.

Подготовила Ольга Сергеева