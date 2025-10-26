Три человека погибли в ДТП в Саратовской области за один выходной день

В Саратовской области в результате трех дорожных аварий в субботу 25 октября погибли три человека.

Трагические случаи произошли вечером в разных районах области.

Первое ДТП случилось в 16:30 близ села Солянка Озинского района. 52-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением на полевой дороге, вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте.

Спустя чуть более часа, в 17:40, авария произошла около поселка Солянский в Пугачевском районе. 20-летний водитель «Лады Калины» также опрокинул автомобиль. В этом инциденте погиб 21-летний пассажир.

Уже в 20:40 в Пугачеве на улице Ермощенко 50-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ольга Сергеева